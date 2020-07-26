На выплату могут рассчитывать участники программы софинансирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Некоторые россияне из числа получающих пенсии могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты в размере до 24 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны.

Дополнительные пособия, в частности, полагаются участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. По условиям программы, граждане отчисляют на свой счет сумму от 2 до 12 тысяч рублей, которую ПФР в свою очередь удваивает. Таким образом, максимальная величина выплаты может составить 24 тысячи рублей.

Помимо этого, в ПФР подчеркнули, что те средства, которые участники программы перечислили на свои счета в 2019 году, также будут увеличены в два раза. По данным Nation News, свои пенсионные накопления граждане могут получить как только достигнут 60 (мужчины) и 55 лет (женщины) либо единоразово, либо в виде ежемесячной прибавки к пенсии.