Обвиняемый Дмитрий Шевчук признал свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Нефтеюганска Дмитрия Шевчука, который убил трехлетнюю дочь и жестоко избил ее старшую сестру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ходе следствия было установлено, что Шевчук в конце декабря 2019 года в нетрезвом виде нанес дочери не меньше 100 ударов по голове и телу из-за ее плача. От полученных травм ребенок скончался. А ее четырехлетняя сестра хоть и попала в больницу, но ее удалось спасти. «Установлено, что дети до ноября 2019 года проживали на территории Омской области, воспитывались матерью. После ее смерти органами опеки Усть-Ишимского района Омской области несовершеннолетние переданы отцу в г. Нефтеюганск, несмотря на его письменный отказ от воспитания девочек», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Омский следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников органов опеки Усть-Ишимского района по 293 статье УК РФ «Халатность». В Нефтеюганске прокуратурой были выписаны представления главе города Сергею Дегтяреву, руководителям полиции и службы судебных приставов. В итоге, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. «Непосредственно, в Нефтеюганске было сложно сделать выводы о неблагополучии семьи. Во время визитов сотрудников опеки и врачей не было признаков, что с детьми как-то плохо обходятся», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили, что Шевчуку предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ — убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, истязание, умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее URA.RU сообщало о произошедшей в Нефтеюганске трагедии. После всего случившегося, оставшуюся в живых четырехлетнюю девочку хотела забрать к себе на воспитание мать Шевчука.