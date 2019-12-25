Мать югорчанина, убившего младшую дочь, хочет забрать на воспитание старшую внучку

Дмитрий Шевчук еще долго не увидит старшую дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать жителя Нефтеюганска Дмитрия Шевчука, который убил младшую дочь и нанес множество травм ее старшей сестре, хочет стать опекуном внучки. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бабушка девочки хочет забрать ее себе. Но решение об этом будет приниматься комиссией. Сейчас ребенок находится в больнице, — сообщил инсайдер. Он также добавил, что у следователей, которые разбираются в этом уголовном деле, могут возникнуть вопросы к органам опеки из Омской области, которые разрешили Шевчуку забрать дочерей после смерти жены. «Изначально он не хотел забирать девочек. Но государство выплачивает таким семьям пособие, что и стало причиной для принятия решения», — прокомментировал собеседник.

В пресс-службе следственного комитета Югры сообщили, что мужчина на период следствие арестован. Ему предъявлены обвинения за убийство и систематические избиения несовершеннолетних.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 22 декабря Шевчук до смерти избил трехлетнюю дочь, ее старшая сестра в тяжелом состоянии была госпитализирована. До этого мужчина пытался отказаться от родительских прав. Девочки до ноября проживали в Омской области и были переданы отцу после гибели их матери в автокатастрофе.