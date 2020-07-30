30 июля 2020

Набережную Верх-Исетского пруда Екатеринбурга отдадут иностранцам. Заявление мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александром Высокинским Верх-Исетского района. Екатеринбург
Александр Высокинский анонсировал международные конкурсы по реконструкции набережных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для реконструкции набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге привлекут иностранных специалистов. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос читателя URA.RU во время объезда Верх-Исетского района. При этом градоначальник пока не обозначает сроки благоустройства территории.

«[Благоустройство набережной] планируется. Вы знаете, что мы будем проводить большой международный конкурс [проектов на лучшее благоустройство береговой линии] по набережным от Железнодорожного университета до ЦПКиО им. Маяковского. Эта набережная должна была реконструироваться еще в этом году, но сроки сдвинулись», — сказал Высокинский.

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По его словам, в этом году будут проведены подготовительные работы, чтобы впоследствии на объекте «не было никаких аварий». «А сама реконструкция пройдет в соответствии с международным конкурсом, чтобы у нас была новая большая, красивая набережная», — резюмировал мэр. Отвечая на другой вопрос читателя URA.RU — планируется ли расширение дороги в микрорайоне Широкая речка (на улицах Суходольской и Светлореченской) — Высокинский отметил, что это должно произойти в 2021—2022 годах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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