Александр Высокинский анонсировал международные конкурсы по реконструкции набережных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для реконструкции набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге привлекут иностранных специалистов. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на вопрос читателя URA.RU во время объезда Верх-Исетского района. При этом градоначальник пока не обозначает сроки благоустройства территории.

«[Благоустройство набережной] планируется. Вы знаете, что мы будем проводить большой международный конкурс [проектов на лучшее благоустройство береговой линии] по набережным от Железнодорожного университета до ЦПКиО им. Маяковского. Эта набережная должна была реконструироваться еще в этом году, но сроки сдвинулись», — сказал Высокинский.

По его словам, в этом году будут проведены подготовительные работы, чтобы впоследствии на объекте «не было никаких аварий». «А сама реконструкция пройдет в соответствии с международным конкурсом, чтобы у нас была новая большая, красивая набережная», — резюмировал мэр. Отвечая на другой вопрос читателя URA.RU — планируется ли расширение дороги в микрорайоне Широкая речка (на улицах Суходольской и Светлореченской) — Высокинский отметил, что это должно произойти в 2021—2022 годах.