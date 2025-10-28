Свердловские власти усиливают защиту от терактов на важных объектах

Паслер поставил задачу проверить защищенность объектов до конца ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил повысить безопасность на объектах топливно‑энергетического комплекса (ТЭК), торговли и в самолетах. Такую задачу глава региона поставил членам региональной антитеррористической комиссии на заседании 28 октября.

Также усилить антитеррористические меры поручено на объектах торговли, где фиксируются массовые скопления людей, и на объектах воздушного транспорта. «Мы должны выработать конкретные решения для обеспечения абсолютной антитеррористической защищенности объектов», — заявил губернатор. Его слова приводятся в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. Глава региона поставил задачу до конца ноября проверить степень защиты объектов ТЭК.

15 октября в Свердловской области объявляли режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Через несколько часов он был отменен.

