Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Свердловские власти усиливают защиту от терактов на важных объектах

Паслер поручил усилить защиту от терактов на объектах торговли, ТЭК и самолетах
28 октября 2025 в 15:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Паслер поставил задачу проверить защищенность объектов до конца ноября

Паслер поставил задачу проверить защищенность объектов до конца ноября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил повысить безопасность на объектах топливно‑энергетического комплекса (ТЭК), торговли и в самолетах. Такую задачу глава региона поставил членам региональной антитеррористической комиссии на заседании 28 октября.

Также усилить антитеррористические меры поручено на объектах торговли, где фиксируются массовые скопления людей, и на объектах воздушного транспорта. «Мы должны выработать конкретные решения для обеспечения абсолютной антитеррористической защищенности объектов», — заявил губернатор. Его слова приводятся в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. Глава региона поставил задачу до конца ноября проверить степень защиты объектов ТЭК.

15 октября в Свердловской области объявляли режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Через несколько часов он был отменен.

Продолжение после рекламы

В прошлом году оперативники свердловского управления ФСБ задержали две группы подростков, готовивших теракт на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске. Восемь несовершеннолетних получали указания с Украины. Подростки таким образом хотели заработать. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал