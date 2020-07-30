Курганец заставил ребенка смотреть порно

Отчима ребенка лишили свободы на 4,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Макушинском районе (Курганская область) девятилетнего ребенка отчим заставил смотреть порнографические видео. Мужчину за это приговорили к тюремному сроку. Об инциденте 31 июля сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«В октябре прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в автомобиле со своим пасынком 2010 г. р., принудил последнего к просмотру на своем сотовом телефоне видеозаписей порнографического характера», — сообщили в ведомстве. Мать ребенка остановила мужчину.

Жителя Макушино признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и публичной демонстрации порнографических материалов среди несовершеннолетних. На время следствия мужчина был арестован.

Отчима ребенка приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.