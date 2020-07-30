Работников ключевого завода УГМК лишили премий

Средства перенаправлены на охрану здоровья персонала и мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство АО «Уралэлектромедь» (предприятие входит в холдинг УГМК) в 2020 году приостановило выплаты премий и поощрений работникам. Документом с пояснением приказа поделились источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«В связи с приказом „Об ограничении единовременных выплат“, в целях оптимизации на производство в АО „Уралэлектромедь“ в 2020 году полностью приостановлены с 1 февраля все выплаты по статьям: премия по итогам внутризаводского производственного соревнования, премия за сбор металлолома, премия за особо важное поручение, поощрение к юбилейным датам работников», — говорится в тексте. Всего в перечне 13 видов премий, которых лишились работники. Также были снижены на 50% поощрения сотрудников к 8 марта, на 27% — ко Дню металлурга.

В пресс-службе АО «Уралэлектромедь» URA.RU сообщили, что указанные в перечне выплаты производились сверх предусмотренных законодательством. «Зарплата работникам не изменялась. В 2020 году данные средства были перенаправлены руководством предприятия на охрану здоровья персонала и мероприятия по предотвращению распространения коронавируса», — уточнили там.

Завод «Уралэлектромедь» специализируется на электролитическом рафинировании меди и продукции из нее. Помимо этого предприятие выпускает золото и серебро в слитках, медные электролитические порошки и изделия на их основе. C 1999 года входит в состав «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Штаб-квартира расположена в Верхней Пышме.