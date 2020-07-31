31 июля 2020

Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дедушка, бабушка, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры
Работающим пенсионерам проиндексировали выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России 1 августа произведут ежегодную корректировку пенсионных выплат работающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности.

«Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составляет 93 рубля, а максимальная прибавка к пенсии составит не более 279 рублей. В 2020 году перерасчет затрагивает 11,1 миллиона человек», — пишет РИА «Новости».

В 2019 году, как отмечается, максимальная прибавка составила 261,72 рубля. Перерасчет получили порядка 14 миллионов пенсионеров. Индексация, как напоминает «Федеральное агентство новостей», также коснулась накопительные пенсии. Их повысили на 9,13%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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