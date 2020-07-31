Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат

В России 1 августа произведут ежегодную корректировку пенсионных выплат работающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности.
«Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составляет 93 рубля, а максимальная прибавка к пенсии составит не более 279 рублей. В 2020 году перерасчет затрагивает 11,1 миллиона человек», — пишет РИА «Новости».
В 2019 году, как отмечается, максимальная прибавка составила 261,72 рубля. Перерасчет получили порядка 14 миллионов пенсионеров. Индексация, как напоминает «Федеральное агентство новостей», также коснулась накопительные пенсии. Их повысили на 9,13%.
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