В Абхазии оказались не готовы открыть границы с Россией

Туристы из-за рубежа могут оказать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Абхазии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В министерстве здравоохранения Абхазии заявили о неготовности к одномоментному открытию границы с Россией. Это связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике.

«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8 — 10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно», — сказал заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария. Он добавил, что туристы из-за рубежа могут оказать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, по его словам, для ведомства одномоментное открытие границы стало неожиданным. Министр добавил, что ранее власти обсуждали поэтапное снятие ограничений и необходимость предъявления справки об отсутствии коронавируса при въезде в страну.

Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Абхазией. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее сообщалось, что власти Абхазии будут отправлять российских туристов, заболевших коронавирусом, на лечение в РФ.

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