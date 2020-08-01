Абхазия отправит домой заболевших коронавирусом россиян

Власти Абхазии будут отправлять российских туристов, заболевших коронавирусом, на лечение в Россию, но первую помощь им окажут абхазские медики. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.
«Абхазские медики готовы оказать неотложную помощь российским гражданам», — сказал глава минздрава респблики. По его словам, после этого больных россиян отправят лечиться домой. Цахнакия напомнил, что вопросы доставки заразившихся туристов власти Абхазии проработали во время визита в страну специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора.
Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Абхазией. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также с 1 августа возобновлены перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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