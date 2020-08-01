Абхазия отправит домой заболевших коронавирусом россиян

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В Абхазии заболевшим российским туристам окажут неотложную помощь, после чего отправят домой Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Абхазии будут отправлять российских туристов, заболевших коронавирусом, на лечение в Россию, но первую помощь им окажут абхазские медики. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

«Абхазские медики готовы оказать неотложную помощь российским гражданам», — сказал глава минздрава респблики. По его словам, после этого больных россиян отправят лечиться домой. Цахнакия напомнил, что вопросы доставки заразившихся туристов власти Абхазии проработали во время визита в страну специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Абхазией. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также с 1 августа возобновлены перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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