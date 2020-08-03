Стало известно, когда Россия сделает миллионы вакцин от COVID

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Денис Мантуров надеется, что серийное производство вакцины запустят в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выпуск вакцины от коронавируса в промышленных масштабах может стартовать уже в сентябре. Производство запустят сразу три компании, предположил глава Минпромторга Денис Мантуров. К 2021 темпы изготовления нарастят до нескольких миллионов доз, считает министр.

«Институт имени Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — сообщил Мантуров в интервью ТАСС.

Площадки для выпуска вакцины есть в Московской, Владимирской и Ярославской областях, говорит министр. Среди них компании «Р-Фарм», «Генериум» и «Бинноварм», уточнил Мантуров. Как объяснил глава Минпромторга, пока они только готовятся к старту производства, отлаживают выпуск и докупают технику. В этом году предприятия смогут производить по несколько тысяч доз препарата каждый месяц.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что массовая вакцинация от коронавируса начнется уже в октябре. Волны вакцинации будет как минимум две. Компания «Вектор» собирается сделать свой препарат, но позже, в ноябре этого года. О прививках вакциной «Вектора» можно будет говорить уже в начале 2021 года, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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