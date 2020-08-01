Названа дата массовой вакцинации от коронавируса в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
В октябре прививки от COVID начнут ставить массово Фото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первую вакцинацию планируется провести в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Более широкую вакцинацию планируем на октябрь. Мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — цитирует Мурашко портал argumenti.ru. Министр подчеркнул, что уже закончились клинические исследования вакцины, разработанной институтом им. Н. Гамалеи.

Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Только потом прививки сделают и остальным группам граждан.

29 июля сообщалась, что вакцину зарегистрируют во второй половине августа. Росздравнадзору потребуется неделя для проверки препарата.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...