Названа дата массовой вакцинации от коронавируса в России

Первую вакцинацию планируется провести в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Более широкую вакцинацию планируем на октябрь. Мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — цитирует Мурашко портал argumenti.ru. Министр подчеркнул, что уже закончились клинические исследования вакцины, разработанной институтом им. Н. Гамалеи.
Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Только потом прививки сделают и остальным группам граждан.
29 июля сообщалась, что вакцину зарегистрируют во второй половине августа. Росздравнадзору потребуется неделя для проверки препарата.
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