В Россию осенью придут новые разновидности гриппа

Четыре штамма вируса гриппа А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию уже этой осенью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, еще в феврале этого года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в сезоне 2020—2021 годов вакцины, содержащие вирусы H1N1 и H3N2, а также вирус, подобный B/Washington и B/Phuket. Последний содержался в вакцине и ранее. «В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже предупреждала, что этой осенью-зимой в Россию придут штаммы вируса, от которого жители страны еще не прививались. Это, по ее словам, только подчеркивает актуальность прививочной кампании в этом сезоне. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU высказывал опасение относительно ближайшей осени. По его словам, из-за грядущей эпидемии гриппа бороться с коронавирусом будет еще сложнее.
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