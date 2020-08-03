03 августа 2020

В Россию осенью придут новые разновидности гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, медсестра, лекарство, укол, прививка, медицина, больница, шприц
ВОЗ рекомендовала России обновить вакцину от гриппа на эту осень Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Четыре штамма вируса гриппа А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию уже этой осенью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, еще в феврале этого года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в сезоне 2020—2021 годов вакцины, содержащие вирусы H1N1 и H3N2, а также вирус, подобный B/Washington и B/Phuket. Последний содержался в вакцине и ранее. «В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже предупреждала, что этой осенью-зимой в Россию придут штаммы вируса, от которого жители страны еще не прививались. Это, по ее словам, только подчеркивает актуальность прививочной кампании в этом сезоне. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU высказывал опасение относительно ближайшей осени. По его словам, из-за грядущей эпидемии гриппа бороться с коронавирусом будет еще сложнее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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