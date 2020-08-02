Заболевшему гриппом и коронавирусом будет очень сложно выздороветь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока пандемия коронавируса в России проходит относительно легко из-за того, что в этом году не было сильной гриппозной эпидемии. Однако, как поделился с URA.RU вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, есть вероятность, что в новом сезоне эпидемия гриппа будет сильной — и тогда бороться с COVID-19 будет гораздо сложнее.

«Сочетание гриппа и коронавируса — крайне нехорошая вещь. В результате мы получим большую нагрузку на противоэпидемические органы. А если человек получит совместное заражение двумя инфекциями, то будет очень сложно справиться с такой болезнью. Поэтому, если в новом сезоне будет сильная гриппозная эпидемия, нас ожидают неприятности», — объяснил Альтштейн.

Вместе с тем вирусолог отметил, что если нам удастся избежать сильных эпидемий гриппа, то с будущими новыми волнами коронавируса удастся легко справиться. На это повлияет и то, что со временем COVID-19 станет менее патогенным. Однако нужно быть готовым к тому, что заболеваемость коронавирусом будет поочередно понижаться и увеличиваться — и жить вместе с этим вирусом, по мнению эксперта, придется еще достаточно долго.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придут новые штаммы гриппа. От этих видов вируса россиян еще не прививали, передает «Пятый канал».

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