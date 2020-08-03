Клубы лишились права проводить самые выгодные групповые занятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы абонементов в фитнес-центры могут потерять право требовать выплатить им деньги при расторжении контракта в десятидневный срок. Соответствующий вопрос рассматривался сегодня на заседании рабочей группы по мониторингу социально-экономической ситуации, которую провел первый замгубернатора Алексей Орлов, рассказал собеседник URA.RU.

Стратегию финансовой защиты фитнес-центров, которая предусматривает выдачу ваучеров вместо денег или отсрочку выплат денег презентовала региональный уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх.

«Мы предлагаем по примеру туристической или авиационной отрасли обратиться от правительства региона или губернатора на федеральный уровень, чтобы установить возможность выдачи вместо денег ваучеров. Если это неприемлемо, использовать другой опыт, который используется при отмене брони — отсрочка по возврату денег до 31 декабря 2021 года», — сообщила URA.RU Елена Артюх. По ее словам, схемы выгодны для клиентов, так как в случае банкротства фитнес-центров они «вообще ничего не получат».

Первый замгубернатора Алексей Орлов назвал предложение «разумным» и попросил «найти возможность поддержать» его, уточнила Артюх.

Предложение о ваучерах поддержал владелец сети фитнес-центров «Powerhouse Gym — Екатеринбург» Антон Гиренко-Коцуба. «Считаю, что наша отрасль ничем не отличается от театральной или туристической, где используются ваучеры и отсрочки выплат. Поэтому эти предложения я считаю совершенно обоснованными. Поступки клиентов [которые просят вернуть деньги за абонемент] ведут к банкротству всей отрасли: если [с таким требованием] придет 20% клиентов, клуб закроется», — подчеркнул Гиренко-Коцуба.

Деятельность фитнес-центров была приостановлена из-за коронавируса с 28 марта 2020 года по 19 июня 2020 года (в торговых центрах — до 31 июля), при этом клубы работают только в режиме индивидуальных занятий, в то время как около 60% клиентов выбирают групповые занятия.