В Свердловской области накрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов
Фактический адрес производства жидкостей для вейпов не совпадал с указанным на упаковке
В Белоярском районе Свердловской области пресечена деятельность нелегального цеха по производству и розливу жидкостей для электронных сигарет, откуда продукция отгружалась в различные регионы России. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.
«В Белоярском районе пресечена деятельность цеха по производству и розливу жидкостей для вейпов, откуда продукция отгружалась в разные регионы страны. Как раз в процесс погрузки товара с визитом к ним и нагрянули сотрудники Белоярского ОМВД с общественниками и представителями Росалкогольтабакконтроля при силовом сопровождении бойцов Росгвардии», — рассказал Чукреев в своем telegram-канале.
По словам общественника, изъятую продукцию направили на исследование, которое определит степень риска причинения вреда здоровью человека. На месте были опрошены владелец цеха — индивидуальный предприниматель Лазыкин А.О. — и его сотрудники, были изъяты оборудование для производства и розлива жидкости, готовая продукция и упаковка до завершения проверки. По ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
Общественник обратил внимание, что фактический адрес производства не совпадал с указанным на упаковке, что свидетельствует об осознании владельцем незаконности своих действий. Чукреев призвал граждан сообщать в правоохранительные органы о подобных подпольных производствах.
