В Свердловской области накрыли подпольный цех по производству жидкостей для вейпов

Фактический адрес производства жидкостей для вейпов не совпадал с указанным на упаковке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белоярском районе Свердловской области пресечена деятельность нелегального цеха по производству и розливу жидкостей для электронных сигарет, откуда продукция отгружалась в различные регионы России. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.

«В Белоярском районе пресечена деятельность цеха по производству и розливу жидкостей для вейпов, откуда продукция отгружалась в разные регионы страны. Как раз в процесс погрузки товара с визитом к ним и нагрянули сотрудники Белоярского ОМВД с общественниками и представителями Росалкогольтабакконтроля при силовом сопровождении бойцов Росгвардии», — рассказал Чукреев в своем telegram-канале.

По словам общественника, изъятую продукцию направили на исследование, которое определит степень риска причинения вреда здоровью человека. На месте были опрошены владелец цеха — индивидуальный предприниматель Лазыкин А.О. — и его сотрудники, были изъяты оборудование для производства и розлива жидкости, готовая продукция и упаковка до завершения проверки. По ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

