Практически во всех дорогих квартирах панорамные окна Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге самые дорогие квартиры продают за миллионы рублей, одна из таких находится на берегу Олимпийской набережной, а из панорамных окон открывается вид на Исеть. Подробнее о том, как эти квартиры выглядят внутри — в подборке URA.RU.

«Трешка» с видом на Исеть

За 140 миллионов рублей предлагают купить трехкомнатную квартиру в жилом комплексе на берегу Олимпийской набережной. Общая площадь объекта — 197 «квадратов». Продавец заявляет, что в комнатах лежат бельгийские ковры, а мебель — итальянская. Один квадратный метр обойдется покупателю в 700 000 рублей.

Полностью серая квартира

Трехкомнатную квартиру в серой дизайнерской отделке продают за 130 млн рублей. Вид из окна открывается на Екатеринбург-Сити и Исеть. В квартире есть детская, спальня с гардеробной, кухня-гостиная и просторный холл. Один «квадрат» из 173-х при покупке обойдется в 751 445 рублей.

Огромная пустая квартира

Семь комнат или 290 квадратных метров продают за 123,8 млн рублей. Квартира находится в клубном доме. Панорамные окна и потолки высотой 3,3 метра открывают вид на деловой квартал Екатеринбурга. Примечательно, что квартиру предлагают купить пустой, внутри свободная планировка, а отделки нет совсем. Один «квадрат» обойдется в 426 700 рублей.

Дизайнерская квартира за 120 млн