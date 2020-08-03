Жителю Игрима Андрею Трошкину удалось доказать свою непричастность к хранению наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель поселка Игрим Березовского района Андрей Трошкин пытается призвать к ответу полицейских, которые возбудили против него уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Впоследствии оно было прекращено из-за непричастности подозреваемого к совершению преступлению. О самой ситуации URA.RU рассказал сам Трошкин.

По словам мужчины, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из полиции сначала пытались склонить его к сотрудничеству с правоохранительными органами в качестве информатора. Однако после отказа от этого предложения, спустя время, они решили провести обыск в его доме. «В его ходе полицейские Сушко и Нимеев обнаружили сверток с каким-то веществом у меня на холодильнике. Затем выяснилось, что это наркотик на основе фенилбутирата. Я сразу заявил, что понятия не имею, как он оказался у меня на кухне. Однако было заведено уголовное дело. И только после анализов на ДНК, прохождения полиграфа удалось доказать, что я даже не притрагивался к этому свертку», — рассказал Трошкин.

Теперь мужчина пытается найти виновных, которые, по его убеждению, сфабриковали против него уголовное дело. «Я пострадал из-за этой истории, поскольку по поселку в любом случае ходили про меня пересуды, были сложности на моем рабочем месте с заключением трудового договора. А возбудившие против меня уголовное дело полицейские продолжают работу», — добавил Трошкин.

В пресс-службе окружной полиции сообщили, что делом занимается следователи из югорского СК. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, но в нем пока нет фигурантов.

Ранее URA.RU сообщало, что помимо Игрима, вопросы к сотрудникам полиции, которые занимаются раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, есть и в самом райцентре — поселке Березово. По информации инсайдеров, они также расследуются в рамках уголовного дела, которое возбудил окружной следственный комитет.