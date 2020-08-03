Губернатор ЯНАО предложил помощь пострадавшим от коронавируса

Дмитрий Артюхов ввел новую субсидию для ямальского бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел дополнительную субсидию для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. На деньги претендуют собственники тех предприятий, работа которых была ограничена в карантин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Новый пакет мер поддержки разработан по поручению губернатора. Механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно заполнить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами в Пенсионном фонде и налоговой службе», — рассказал замгубернатора ЯНАО Александр Калинин, курирующий вопросы экономики.

Размер субсидии будет равен федеральному минимуму оплаты труда — 12 130 рублей. Предприниматели получат деньги на каждого штатного сотрудника, сумма будет выплачена за июнь и июль. Бизнесменам без штатных работников полагается разовая выплата также за два месяца. На денежную помощь властей могут рассчитывать точки общественного питания, частные детские сады и образовательные организации, компании, оказывающие социальные услуги, учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений.

В июле правительство ЯНАО подготовило очередные субсидии для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей. Бизнесмены начали получать выплаты для покупки дезинфицирующих средств и профилактику COVID-19. По 15 тысяч рублей получили коммерсанты без работников, ту же сумму плюс 6,5 тысяч на человека получили организации с сотрудниками.

До этого губернатор Артюхов расширил список сфер бизнеса, которым положены льготы из-за эпидемии коронавируса. Также глава Ямала подписал третий пакет мер поддержки предпринимателей, согласно которому на субсидию от властей начали претендовать самозанятые ямальцы. На льготы могут рассчитывать и компании ЯНАО, потерявшие из-за карантина по коронавирусу более половины выручки. Им положен заем до миллиона рублей под 1%.