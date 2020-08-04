Над портом ливанской столицы поднялся столб дыма (архивное фото)
В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Над территорией возле городского порта поднялся столб дыма.
«Огромный столб дыма поднялся над местом взрыва в Бейруте», — передает «РИА Новости». На видеозаписи, распространенной в telegram-каналах, видно, что от взрыва сотряслась земля.
По предварительным данным, результате происшествия пострадали десятки человек. По данным ливанских телеканалов, взрыв мог произойти на складе пиротехники, либо по территории порта мог быть нанесен ракетный удар.
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