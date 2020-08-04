Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

Самое крупное урезание атомной программы планируется в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финансирование развития атомной отрасли России в 2021—2023 годах необходимо сократить на 67,5 миллиарда рублей. С таким предложением выступили в Минфине РФ.

В 2021 году расходы на госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» могут уменьшить на 2,2% — до 102 миллиардов рублей, в 2022 году — на 9,9% — до 122,5 миллиардов. «Наиболее значительное урезание программы планируется в 2023 году — на 38%, или 51,7 миллиарда, до 84,2 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» предложение Минфина.

Госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» действует с 2012 года, она рассчитана до 2027 года. Объем федеральных средств на реализацию госпрограммы — 1,65 триллиона рублей, исполнителем выступает корпорация «Росатом». В числе главных задач госпрограммы: сохранение для России статуса ядерной державы, обеспечение ее геополитилических интересов, развитие гражданского сектора атомной отрасли, расширение сфер использования ядерных технологий и прочее.

Одним из последних проектов в атомной сфере стало строительство самого мощного в России атомного ледокола «Лидер». Дальневосточный завод «Звезда» должен передать его заказчику — госкорпорации «Росатом» — до конца 2023 года. По мнению экспертов в атомной отрасли, строительство новых ледоколов обеспечит России преимущество в освоении Арктики и создании системы безопасности в этом регионе, предает RT.

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