ФСБ задержала свердловского мэра

Главу Богдановича Павла Мартьянова увезли в неизвестном направлении силовики в масках. Задержание Мартьянова 5 августа подтвердили сразу два источника.
Собеседник агентства в мэрии утверждает, что спецоперацию по задержанию чиновника провели сотрудники ФСБ. О причинах задержания подчиненные мэра пока не осведомлены, хотя все предположения строятся вокруг коррупционных нарушений при выделении земельных участков. Телефон мэра в настоящий момент отключен.
Павел Мартьянов возглавил муниципалитет 25 декабря 2017 года. До этого трудился в должности главного инженера ОАО «Огнеупоры» в Богдановиче.
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