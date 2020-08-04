04 августа 2020

ФСБ задержала свердловского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ
В мэрии Богдановича появились силовики в масках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главу Богдановича Павла Мартьянова увезли в неизвестном направлении силовики в масках. Задержание Мартьянова 5 августа подтвердили сразу два источника.

Собеседник агентства в мэрии утверждает, что спецоперацию по задержанию чиновника провели сотрудники ФСБ. О причинах задержания подчиненные мэра пока не осведомлены, хотя все предположения строятся вокруг коррупционных нарушений при выделении земельных участков. Телефон мэра в настоящий момент отключен.

Павел Мартьянов возглавил муниципалитет 25 декабря 2017 года. До этого трудился в должности главного инженера ОАО «Огнеупоры» в Богдановиче.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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