Миллионы трудящихся покинут рабочие места из-за развития технологий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники школ и колледжей по всей России серьезно озадачены — остается меньше двух недель, чтобы определиться с будущей профессией и подать документы в вуз. Как не ошибиться и по окончании университета стать востребованным специалистом — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 7 августа в 15:00 (мск).

Рыночная экономика призывает к эффективности, поэтому владельцы многих предприятий заменяют человека автоматом, которому не нужно платить и который не склонен совершать ошибок. По прогнозам экспертов рынка труда, в ближайшие пять лет роботы могут отнять рабочие места у миллионов граждан. В рамках эфира URA.RU узнаем, какие специальности уходят в прошлое из-за технического прогресса, на кого уже сегодня не стоит учиться, а какие профессии, напротив, будут востребованы в будущем.

Советами, как сориентироваться в стремительно меняющемся мире профессий и заранее нацелиться на то, что станет перспективным через несколько лет, поделятся ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева, руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов, гендиректор технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев и блогер Павел Багрянцев.

В этом году из-за пандемии в России перенесли сроки сдачи ЕГЭ — экзамены начались 3 июля. Крайний срок подачи документов в вуз — 18 августа.

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