Лукашенко: не надо пугать Минск из-за задержания россиян

Александр Лукашенко призвал генпрокуроров трех стран встретиться в Минске Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Не стоит пугать Минск последствиями после задержания российских граждан на территории Белоруссии. При решении этого вопроса не должно быть никакой политической подоплеки. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Нам не надо спектаклей ни политических, ни экономических. И пугать нас последствиями тоже не надо. Мы знаем про все последствия», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство «Беларусь сегодня».

По словам Лукашенко, к задержанным также есть претензии у Киева. Поэтому он предложил генеральным прокурорам трех стран встретиться в Минске и решить эту проблему. При этом, белорусский лидер подчеркнул, что «никакой политизации быть не должно», вопрос по задержанным должен решаться исключительно посредством законодательства страны.

В случае, если генпрокуроры России и Украины не примут приглашение, Белоруссия в состоянии сама решить вопрос по задержанным, добавил Лукашенко. При этом, по его словам, Минск будет действовать на основании законов международного права.

Ранее Украина заявила о возможно причастности некоторых задержанных к боевым действиям на Донбассе, сообщает «Национальная служба новостей». Однако, на просьбу об экстрадиции россиян Киев не получил согласия.

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