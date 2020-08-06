Основатель первой на востоке РФ школы борьбы стал Героем Труда

Дмитрий Миндиашвили стал первым «Герой Труда» РФ в Красноярском крае Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

Заслуженный тренер СССР, России и Грузии, основатель краевой Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили получил медаль «Герой Труда» РФ. Об этом сообщили на официальном портале Красноярского края.

«Я всегда брал на себя не только спортивную судьбу моих учеников. Я всегда был для них семьей, наставником, другом. Я воспитывал в них личности» — сказал Дмитрий Миндиашвили. Также он поблагодарил своих воспитанников и их близких. По словам тренера, Академия борьбы еще покажет свои успехи на мировом уровне.

Миндиашвили должен был вручить медаль президент России Владимир Путин в июне текущего года, но тогда тренер не смог приехать в Москву. Его за особые заслуги перед государством и народом наградил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Во время награждения полпред поблагодарил Миндиашвили за труд и успехи его учеников в спорте. К поздравлениям присоединился губернатор края Александр Усс. Он подчеркнул, что заслуженный тренер стал первым «Герой Труда» РФ в регионе.

Дмитрий Миндиашвили — доктор педагогических наук, автор многих научных трудов и книг, посвященных борьбе. Академия борьбы была создана им в 1973 году, а с 2009 года носит имя Миндиашвили. За время ее существования были подготовлены десятки чемпионов мира, больше сотни чемпионов Европы и больше 100 мастеров спорта международного класса. Миндиашвили имеет множество других наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Дружбы народов, «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть»

Путин вручал медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве, пишет RT. Тогда награды получили управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, оператор поста управления ММК Александр Моторин и художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, сообщает телеканал 360.