Прокуратура требует изъять у экс-министра Абызова 32 млрд рублей

Михаила Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в «отмывании» 4 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Генпрокуратура РФ ходатайствует за перечисление в доход государства 32 миллиардов рублей, изъятых у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход Российской Федерации денежных средств», — приводит слова представителей пресс-службы ТАСС. Сумма, которую Генпрокуратура хочет взыскать в пользу государства, равняется 32,5 миллиардам рублей.

Экс-министра Михаила Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в «отмывании» 4 миллиардов рублей. По версии следствия, чиновник с 2011 по 2014 год выводил за рубеж похищенные деньги.

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