Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака

Скорпионы не перестанут думать об обиде и будут желать мести, считает Кристина Шенвальд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми обидчивыми знаками зодиака являются скорпионы, тельцы и козероги. Об этом рассказала астролог и писатель Кристина Шенвальд.

«Скорпионы никогда не забывают и не перестают думать о мести, если их когда-то оскорбили или унизили. Скорпионов очень трудно заставить простить или немного проявить снисходительность», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Шенвальд. Представители этого знака зодиака очень страстны, из-за чего, в случае обиды, все их эмоции становятся негативной энергией, отметила астролог.

В случае обиды тельцы не жаждут отмщения, как скорпионы, однако будут помнить о произошедшем в мельчайших деталях, считает Шенвальд. Человеку, навредившему самооценке тельцов, не стоит рассчитывать на прощение, говорит эксперт.

Козероги прощают своих обидчиков, если это не связано с их карьерой или чем-то особенно важным, отметила писатель. При этом если козерогов ругают перед начальством или заставляют выглядеть глупо перед людьми, которых они хотели бы впечатлить, то они этого не прощают и однажды отомстят, уверяет Шенвальд.

Кроме того, обидеть нетрудно и львов, добавляет эксперт. Однако они в таком случае просто исключают человека из своего круга общения. Весы тоже входят в список обидчивых знаков зодиака, однако не говорят о таких проблемах, так как не любят конфликты, отмечает писатель. При этом весы могут специально совершать какие-то мелкие раздражительные поступки, чтобы выместить негативные эмоции. Овны, по словам Шенвальд, обычно напрямую говорят о том, что их не устраивает, однако ждут от человека раскаяния. Если они его не дожидаются, то припомнят это в самый неудобный момент, заключила астролог.