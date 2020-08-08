Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

Новый вирус SFTS, обнаруженный в Китае, менее опасен, чем микс из коронавируса и гриппа. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем», — рассказал URA.RU Владислав Митрохин.
Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться. « Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус.Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения. Думаю, в течение недели мы получим больше информации», — заключил Митрохин.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Китая был найден новый вирус SFTS. По данным ученых, он передается через кровь и гной. Позднее иммунолог Анатолий Суслов не исключил, что в будущем вирус может быть опасен для человечества, пишет агентство Nation News.
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