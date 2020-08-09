Тихановская: завтра белорусы проснутся в новой стране

Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала предотвратить насилие на митингах. Она напомнила, что силовики — тоже часть народа.
«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — цитирует Тихановскую издание Tut.by.
Ранее кандидат в президенты заявила, что большинство соотечественников отдали свои голоса за нее. Такой вывод она сделала, основываясь на данных с участков, где «не было фальсификаций». В штабе Тихановской заявляют, что по результатам их альтернативного подсчета, она набрала на выборах более 80% голосов избирателей. там также уточнили, что выборы «продемонстрировали наступление политического кризиса в Белоруссии».
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