09 августа 2020

Тихановская: завтра белорусы проснутся в новой стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, 70 лет победе, флаг белоруссии
Тихановская призвала предотвратить насилие на митингах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала предотвратить насилие на митингах. Она напомнила, что силовики — тоже часть народа.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — цитирует Тихановскую издание Tut.by.

Ранее кандидат в президенты заявила, что большинство соотечественников отдали свои голоса за нее. Такой вывод она сделала, основываясь на данных с участков, где «не было фальсификаций». В штабе Тихановской заявляют, что по результатам их альтернативного подсчета, она набрала на выборах более 80% голосов избирателей. там также уточнили, что выборы «продемонстрировали наступление политического кризиса в Белоруссии».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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