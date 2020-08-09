09 августа 2020

Тихановская уверена в своей победе на выборах в Белоруссии

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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, гашение бюллетеней, бюллетени, голосование
В штабе Светланы Тихановской не верят официальным данным ЦИК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что большинство соотечественников отдали свои голоса за нее. Такой вывод она сделала, основываясь на данных с участков, где «не было фальсификаций».

«Об этом свидетельствуют данные трех участков, где не было фальсификаций», — цитирует кандидата в президенты РИА «Новости». В штабе Тихановской заявляют, что по результатам их альтернативного подсчета, она набрала на выборах более 80% голосов избирателей. там также уточнили, что выборы «продемонстрировали наступление политического кризиса в Белоруссии».

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших признать победу Лукашенко и не «волновать массы». По последним данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов, а Тихановская — 8% голосов избирателей, 4% получил кандидат «против всех».

После закрвытия участков в Белоруссии начались стычки полиции и протестующих. Против участников несанкционированной акции в Минске применили светошумовые гранаты, есть пострадавшие. В центре Минска у памятника городу-герою собрались около пяти тысяч человек, там же находятся более 10 машин ОМОНа, силовики задерживают участников митинга. Отмечается, что в районе проспекта Машерова, по которому протестующие идут к стеле «Минск — город-герой», отключили городское освещение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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