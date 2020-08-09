Власти Златоуста разрывают контракт с фирмой, близкой семье экс-мэра Вячеслава Жилина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Златоуста уведомила ООО «ДРСУ» (Дорожное ремонтно-строительное объединение) об одностороннем разрыве контрактов по асфальтированию улиц Аносова, Тургенева и Чугуновской. Подрядчики должны были приступить к работам 22 июля, но до сих пор не начали, сообщили URA.RU в мэрии.

«Решение принято в связи с тем, что к выполнению работ до сих пор не приступили, хотя по условиям договора должны были это сделать 22 июля. Объем работ большой. Срок сдачи — 30 сентября. Есть большие сомнения, что подрядчик успеет сделать работы качественно и уложиться в срок», — сообщил советник мэра Алексей Коновалов.

«ДРСУ» принадлежит Сергею Суворову. В его приемной URA.RU сообщили, что начальника нет на месте.

Власти Златоуста уже не верят, что подрядчики успеют вовремя и качественно выполнить асфальтирование улиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суворов считается человеком семьи Сгонянов — местных бизнесменов, родственников бывшего мэра Вячеслава Жилина. При последнем эти предприниматели фактически стали монополистами в сфере ремонта и строительства дорог. У семей Жилина и Сгонянов есть совместный бизнес.

Новый мэр Максим Пекарский стал предъявлять требования к качеству дорожных работ. В этом году администрация уже отказалась принимать у них ямочный ремонт, поскольку он не соответствовал ГОСТам, рассказали URA.RU чиновники. «Складывается ощущение, что Сгоняны и пул из бизнесменов намеренно затягивают работы, чтобы шантажировать власти. Этим они могут убить двух зайцев: заставить заплатить за некачественные работы и обвинить новые власти в срыве программы „Реальные дела“», — добавил инсайдер.

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Фото: УЖКЗ Златоуста