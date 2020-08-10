10 августа 2020

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату сотрудникам не должны снижать, если при дистанционной работе не меняются должностные обязанности Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России из-за распространения коронавируса работников могут переводить на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Работодатели могут применять гибкие режимы работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — рассказали в министерстве. Такие меры могут применяться с целью снижения распространения COVID-19. Если обязанности работника не меняются, то заплата должна оставаться прежней, пишет РИА «Новости».

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования удаленной работы. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что предложенные нормы защитят время и деньги работников, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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