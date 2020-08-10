Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

В России из-за распространения коронавируса работников могут переводить на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
«Работодатели могут применять гибкие режимы работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — рассказали в министерстве. Такие меры могут применяться с целью снижения распространения COVID-19. Если обязанности работника не меняются, то заплата должна оставаться прежней, пишет РИА «Новости».
Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования удаленной работы. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что предложенные нормы защитят время и деньги работников, передает «Национальная служба новостей».
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