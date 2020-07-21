Задачи, которые сотрудник будет выполнять вне рамок рабочего дня, должны будут оплатить дополнительно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования удаленной работы. Поправки в Трудовой кодекс разработала партия «Единая Россия» по поручению своего лидера Дмитрия Медведева.

«Поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную», — сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что временная занятость позволяет периодически работать вне рабочего места, которое контролирует работодатель. Комбинированная дает возможность чередовать работу из дома и офиса. Также появится постоянная удаленная работа. Отмечается, что ранее эти понятия не были отражены в Трудовом кодексе.

«Переход на „цифровой формат“ имеет очевидные плюсы, которые позволяют бизнесу снижать издержки, а работникам — более гибко регулировать свое рабочее время», — отметил председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, во время пандемии коронавируса, когда формат удаленной работы стал особенно актуальным, на поверхность вспылило множество проблем, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан.

Член депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Владимир Ульянов в разговоре с URA.RU поделился мнением, что дистанционная занятость обеспечит трудовые гарантии для сотрудника и гарантии эффективной работы для организаций.

Также нововведения закрепляют нормы рабочего времени и отдыха на «дистанте». Предполагается, что у работника появляется право быть оффлайн — то есть, все задачи, которые сотрудник будет выполнять вне рамок рабочего дня, должны оплачиваться дополнительно. В партии уточнили — в законопроекте прописано, что работодатель и его сотрудники могут обмениваться информацией и документами без использования электронной подписи.

В беседе с корреспондентом URA.RU заместитель секретаря Курганского регионального отделения «Единой России», председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов добавил — было бы неплохо, если бы работодатель компенсировал расходы сотруднику, самостоятельно организующему свой труд. Также, по его мнению, работодатель должен обеспечить будущего сотрудника всем необходимым еще на этапе заключения договора о дистанционной занятости.

Член депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Владимир Ульянов Фото: пресс-служба «Единой России»