11 августа 2020
10 августа 2020

Правительство РФ выделит деньги беднейшему региону УрФО. Но есть условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, папка для документов, папка депутата
Финансирование также получат республика Марий Эл, Чувашия, Алтайский край и Псковская область Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Правительство РФ выделит средства на социально-экономическое развитие ряду регионов страны. Среди них — Курганская область. Соответствующий документ вступает в силу с 12 августа.

«Правительство закрепило правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Курганской области», — говорится в документе. Отмечается, что финансирование также получат республика Марий Эл, Чувашия, Алтайский край и Псковская область. Если регионы будут расходовать средства неэффективно, то их нужно будет вернуть в федеральный бюджет.

Средства выделят по соглашению с Минстроем РФ. Сумма в постановлении не уточняется.

Курганская область является самым проблемным регионом Уральского федерального округа. Среди основных проблем — низкие зарплаты и как следствие отток населения. В феврале обсудить экономику Зауралья приезжал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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