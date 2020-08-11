11 августа 2020

Части россиян увеличат пенсии на 5600 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии проиндексируют россиянам старше 80 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российским пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 рублей», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. При этом никаких заявлений в ПФР подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически и будет выплачиваться со следующего месяца после достижения 80 лет. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», выплаты в двойном размере уже получают инвалиды I группы.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры получат разовую поддержку до конца сентября в честь Дня пожилого человека. Доплата к пенсии составит 700 рублей, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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