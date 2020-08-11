Части россиян увеличат пенсии на 5600 рублей

Российским пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.
«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 рублей», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. При этом никаких заявлений в ПФР подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически и будет выплачиваться со следующего месяца после достижения 80 лет. Как уточняет «
Ранее стало известно, что российские пенсионеры получат разовую поддержку до конца сентября в честь Дня пожилого человека. Доплата к пенсии составит 700 рублей, пишет агентство Nation News.
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