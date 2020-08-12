В Башкирии объяснили слова чиновницы про слишком высокие выплаты

Смысл слов чиновницы заключался в том, что пособие по безработице у некоторых граждан превышает МРОТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Слова чиновницы из Башкирии о том, что россияне не хотят работать из-за высоких пособий по безработице, нужно воспринимать в контексте. Об этом URA.RU заявили в Центре занятости Нефтекамска (Башкортостан), где работает чиновница.

Ранее чиновница из Центра занятости Нефтекамска доложила мэру города, что безработные россияне не хотят искать работу из-за слишком больших пособий по безработице. По ее словам, безработный с тремя детьми может получать 15 тысяч рублей, что больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Надо было посмотреть полностью доклад, который она зачитывала. Телевидение сделало нарезку реплик чиновницы, вырвав их из контекста», — рассказала замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина. По ее словам, речь шла о том, что пособие по безработице у некоторых граждан превышает МРОТ. Семенихина отметила, что чиновница не хотела никого оскорбить и добавила, что государство оказывает помощь безработным, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Размер МРОТ в Башкортостане в 2020 году составляет 12 130 рублей. Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты. Предложения направлены в Министерство труда РФ.

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