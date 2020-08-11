В Челябинске ребенку отказались делать тест на коронавирус

Врачи не увидели необходимости проверить ребенка на COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Челябинска не удалось добиться анализа на COVID-19 для своей 10-летней дочери. При этом в поликлинике ей отказались письменно подтвердить отказ в направлении на тест, рассказала женщина URA.RU.

По словам Инги Ильяной, девочка заболела 4 августа. С тех пор, несмотря на тщательное следование предписаниям врача, у нее не проходит сильный сухой кашель. Челябинка попросила сделать дочери тест на COVID, однако услышала в ответ «Вам не положено!» 12 августа она пришла на прием к заведующей педиатрическим отделением поликлиники, но и там не смогла добиться направления на анализ. «Я попросила написать письменный отказ. Мне сказали, что не отказывают, но и направление не дадут! Можно сдать текст в коммерческой клинике. Но это стоит 2,5 тыс. рублей, а у меня таких денег сейчас нет. Я волнуюсь не только за дочь, но и за младшего сына. Он аллергик, в 2019 году перенес пневмонию, ему нельзя болеть», — рассказала женщина URA.RU.

«Поступившее в агентство обращение мы направили в поликлинику. Ответ будет дан позднее», — сказали URA.RU в мэрии Челябинска.

По данным на 12 августа на Южном Урале зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии произошло 12 977 случая заражения, сейчас лечение проходят 3675 южноуральцев. По официальным данным, заболеваемость стабильно снижается, в регионе начали закрывать ковидные отделения, развернутые во временно перепрофилированных лечебных учреждениях.