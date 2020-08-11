Рекордное за два месяца число челябинцев заболело коронавирусом

На Южном Урале поэтапно закрывают отделения для COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 12 августа зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 88), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Такого показателя не было уже более двух месяцев. Суточная смертность стабилизировалась на четырех случаях.

«С начала пандемии произошло 12 977 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3675 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли [за сутки] четыре человека в возрасте 63, 81, 83 и 88 лет, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием». Выздоровел за сутки 121 человек, с начала пандемии — 8968 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте необходимо носить маски. При этом большая часть ограничений отменена, последний раз губернатор Алексей Текслер смягчил карантин в конце прошлой недели.