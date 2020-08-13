Путину доложили о беспрецедентных ценах на электричество в России

«Интер РАО» является единственным поставщиком электричества за рубеж Фото: Илья Московец © URA.RU

Цены на электроэнергию в России ниже, чем в Европе в 4,3 раза. Об этом сообщил топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, в 2018 году стоимость электроэнергии для российских граждан составляла 57 долларов за МВт/ч. «Это в шесть раз меньше, чем в Германии (353 долларов) и в 4,3 раза меньше, чем в целом по странам Евросоюза, где цена на электричество составляет 247 долларов за МВт/ч», — уточнил Ковальчук.

Для малого и среднего бизнеса стоимость электричества в РФ тогда достигала 76 долларов за МВт/ч, в Германии — 233, в Евросоюзе — 169. Для крупной промышленности цены в России на 25% ниже, чем в Евросоюзе. Как отмечает председатель правления компании, для большинства производств цены на электроэнергию не мешают развиваться.

Он добавил, что с 2009 года, когда была создана компания, ее выручка выросла в 15 раз — с 68 млрд до 1 трлн 32 млрд рублей. До пандемии капитализация «Интер РАО» превышала 650 млрд рублей, в то время как в 2014 году стоимость компании оценивали лишь в 74 млрд рублей. То есть за последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз, подчеркнул Ковальчук. В ходе встречи Путин указал на то, что «Интер РАО» — единственный поставщик российской электроэнергии за границу.

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