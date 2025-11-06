Песков прокомментировал планы на послание Федеральному собранию в 2025 году

Песков заявил, что решения по посланию президента в 2025 году пока нет Фото: Роман Наумов © URA.RU

На данный момент не принято решение о сроках оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент самостоятельно определяет наиболее подходящее время для оглашения послания Федеральному собранию, исходя из текущих потребностей. На сегодняшний день такое решение еще не принято», — пояснил Песков газете "Ведомости".