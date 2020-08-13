Объявлена дата сноса дома в центре Екатеринбурга ради филармонии

До конца лета дом на Карла Либкнехта исчезнет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Дом на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, на месте которого будет построен новый зал Свердловской филармонии, начнут сносить уже 17 августа. Об этом сообщили URA.RU в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (организация, ответственная за строительство филармонии).

«Активная фаза сноса дома начнется в понедельник 17 августа», — сообщили URA.RU в «Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Подрядчиком стало ООО «Строймонтаж», которое будет производить непосредственно демонтаж здания.

Работы по сносу здания начались в мае, когда вокруг здания установили леса. В первую очередь снесли арку-пристройку, соединявшую дом на Карла Либкнехта со старым зданием филармонии.

Ранее URA.RU писало, что на месте жилой сталинки построят новый зал филармонии на 2800 мест, который был разработан известным бюро ирако-британского архитектора Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония в 2012-19 годы выкупила квартиры в здании. Поначалу это сопровождалось скандалом, местные жители отказывались продавать квартиры в центре города, устраивали митинги.



Протестное движение сошло на нет после того, как собственникам стали предлагать за квартиры двойную-тройную рыночную цену. Последняя квартира была выкуплена в конце 2019 года за 18 млн рублей.