13 августа 2020

Объявлена дата сноса дома в центре Екатеринбурга ради филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по адресу улица Карла Либкнехта, 40. Екатеринбург, жилой дом, улица карла либкнехта40
До конца лета дом на Карла Либкнехта исчезнет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Дом на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, на месте которого будет построен новый зал Свердловской филармонии, начнут сносить уже 17 августа. Об этом сообщили URA.RU в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (организация, ответственная за строительство филармонии).

«Активная фаза сноса дома начнется в понедельник 17 августа», — сообщили URA.RU в «Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Подрядчиком стало ООО «Строймонтаж», которое будет производить непосредственно демонтаж здания.

Работы по сносу здания начались в мае, когда вокруг здания установили леса. В первую очередь снесли арку-пристройку, соединявшую дом на Карла Либкнехта со старым зданием филармонии.

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Последняя квартира в доме, на месте которого построят новый зал филармонии, ушла по рекордной цене

Ранее URA.RU писало, что на месте жилой сталинки построят новый зал филармонии на 2800 мест, который был разработан известным бюро ирако-британского архитектора Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония в 2012-19 годы выкупила квартиры в здании. Поначалу это сопровождалось скандалом, местные жители отказывались продавать квартиры в центре города, устраивали митинги.

Протестное движение сошло на нет после того, как собственникам стали предлагать за квартиры двойную-тройную рыночную цену. Последняя квартира была выкуплена в конце 2019 года за 18 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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