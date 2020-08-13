На выборы в Курганскую облдуму не пустили десятки кандидатов

Выборы в Курганской области пройдут с 11 по 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области 31 кандидат в облдуму не сможет участвовать в выборах 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

«На выборах депутатов Курганской областной Думы на 34 мандата было выдвинуто 396 кандидатов, 356 — зарегистрированы, 31 кандидату отказано в регистрации», — рассказали в избиркоме. Среди оставшихся кандидатов 288 были зарегистрированы по единому избирательному округу, 68 — по одномандатным округам.

Больше всего кандидатов по единому округу было зарегистрировано от «Единой России» — 70. Также допустили к выборам 64 кандидата «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 60 представителей «Справедливой России», 50 от ЛДПР и 44 от КПРФ. На одномандатные округа «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ выдвинули по 17 кандидатов, «Справедливая Россия» — на одного меньше. У «Партии роста» — только один кандидат.

Выборы в облдуму, Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум состоятся с 11 по 13 сентября. На выборы в органы местного самоуправления был зарегистрирован 801 кандидат, 15 отказали в регистрации.