Число кандидатов в курганскую облдуму сократилось

В выборах в Курганскую областную думу будут участвовать меньше человек, чем в 2015 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Количество кандидатов в депутаты в Курганскую областную думу, по сравнению с прошлыми выборами, уменьшилось на более чем 100 человек. Данные по 2020 году опубликовала областная избирательная комиссия. Политолог Сергей Ширяев объяснил URA.RU причину таких перемен.

«В заверенных списках на выборах депутатов регионального парламента по единому избирательному округу — 322 кандидата, по одномандатным избирательным округам — 74», — сообщили в избирательной комиссии региона. В 2015 году за депутатские кресла собирались бороться 70 выдвиженцев по одномандатным округам и 455 списочников.

Ширяев предположил, что в этом году партии предложили выдвинуться тем, кто действительно хочет попробовать поучаствовать в выборах. «В прошлый раз у партий было задание заполнить все списки. А список — это пять человек. Понятно, что, в лучшем случае, из них по округу пройдет только один человек», — отметил политолог. Он добавил, что в этом году из-за коронавируса стало сложнее готовить документы.

13 сентября пройдут выборы в Курганскую областную думу. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.