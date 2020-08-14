Священника с Украины выгнали из автобуса за критику русской попсы

Водитель высадил пассажира за замечание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украинского священника Романа Винника высадили из автобуса из-за его возмущения тем, что водитель слушал песни на русском языке. Об этом рассказал сам Винник на своей странице в Facebook.

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса», — цитирует РИА «Новости» священника. По его словам, ему удалось добраться домой только благодаря «добрым людям». Винник пожаловался, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, потому что его телефон разрядился. «Просто представил, как тяжело патриотам на востоке или в центре Украины», — заключил священник.

В комментариях к посту мнения о его поступке разделились. Большая часть подписчиков встала на сторону Винника. «Меня тоже ругали в маршрутке, когда я предложила водителю выключить российскую попсу и послушать украинских исполнителей», — написала Anna Kravtsiv. Однако нашлись и те, кто осудил священника за такой поступок. «Какая разница, на каком языке играет музыка», — возмутилась Мирослава Федив.

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала русскоязычных граждан Украины «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны», напоминает RT. Однако недавний опрос показал, что подавляющее большинство жителей Украины поддержало идею свободного использования русского языка на территории страны, пишет агентство Nation News.

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