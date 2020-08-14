Режим самоизоляции в ЯНАО продлили на все лето

Ямальцам следует соблюдать меры безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции на Ямале продлевается до 31 августа включительно. Постановление об этом подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Правила по соблюдению мер безопасности для ямальцев не изменились, — отметили в штабе. — Но всем прибывающим через аэропорты Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска будет уделено еще более пристальное внимание. Если у пассажира обнаружатся признаки респираторных заболеваний или температура тела окажется выше 37 градусов, ему необходимо сдать анализ на коронавирусную инфекцию в месте прибытия». Для этого в зданиях аэропортов планируется организовать мобильные пункты тестирования.

Несмотря на продление карантина, с 16 августа на Ямале возобновляются работа учреждений культуры. Органы соцзащиты начинают прием граждан с документами, которые не могут быть запрошены в электронном виде. Следует только предварительно записаться.

Ранее на Ямале начали работать детские сады, организации дополнительного профессионального образования, водительские курсы. Новый документ определяет количество занимающихся в этих группах — их должно быть не более 50% от изначально запланированного числа. Все организации, чья деятельность разрешена, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности.