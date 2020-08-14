В Екатеринбурге феминистки проведут акцию в поддержку Беларуси

Представительницы движения собираются выстроиться в цепь солидарности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Представительницы екатеринбургского феминистского движения «Жива» готовятся провести акцию в поддержку соперницы Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской, а также всех женщин, участвующих в митингах. Они собираются выстроиться в «цепь солидарности» у посольства Беларуси в Екатеринбурге.

«Белорусские женщины — одна из важнейших и движущих сил этого протеста. Они становятся кандидатками в президенты вместо своих арестованных мужей, они высказывают свою позицию ежедневно, координируют помощь пострадавшим и раненым, принимают на себя удары дубинок», — сообщается в группе движения «ВКонтакте».

Активистки собираются повторить перфоманс белорусских женщин и выстроиться в цепь солидарности. Акция в поддержку митингующих пройдет сегодня в 14:00 по местному времени у здания посольства Беларуси в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 44.

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