Экс-полицейский назвал причину гибели участника минских протестов

Погибший на протестах в Минске Александр Тарайковский скончался от огнестрельного ранения. С таким заявлением выступил бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.
«Похоже, что смерть наступила от ранения в грудь, может, ниже, в район солнечного сплетения или брюшной полости. Видимо, [пуля] попала в критическую точку, в мягкие ткани, мог скончаться от внутреннего кровотечения», — заявил Игнатов «РЕН ТВ».
При этом более детальные выводы можно делать только после полного обследования трупа, а также при осмотре места происшествия. Однако вероятность того, что смерть наступила из-за резиновых пуль, составляет 99,9%, подчеркнул Игнатов. До этого МВД Белоруссии сообщало, что Тарайковский якобы намеревался бросить в сотрудников ОМОНа взрывное устройство, которое взорвалось у него в руке. Однако позднее СМИ опубликовали видео, на котором был запечатлен момент смерти мужчины. На кадрах было видно, что в руках у Тарайковского ничего не было.
Александр Тарайковский скончался в результате действий силовиков во время протестов в Минске. Народные акции захлестнули всю страну после публикации ЦИК данных о выборах президента республики. Согласно ним, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, передает телеканал 360. Однако данные независимых экзитполов показывали уверенную победу его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко подавляли мирные акции протеста, открывая по гражданам огонь и используя газ и гранаты.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.