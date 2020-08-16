16 августа 2020

Роспотребнадзор: есть ли побочные эффекты у российской вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
У добровольце нет даже покраснений после укола, сказала Анна Попова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все добровольцы, которые принимают участие во втором этапе испытаний вакцины против коронавируса в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», чувствуют себя хорошо. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства подтвердила, что в «Векторе» стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19. «Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», — цитирует Попову ТАСС. По ее словам, у людей, которым был введен препарат, не замечено каких-либо реакций, добавив, что даже не было покраснений в месте укола.

Ранее сообщалось, что в России произведена первая партия отечественного препарата против коронавирусной инфекции, которая создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет VSE42.ru. По словам директор центра Александра Гинцбурга, массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться через месяц, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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