Ученым нужно провести исследования, если они хотят проверить, когда появился COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирус, которым китайские горняки заразились в 2012 году в пещере летучих мышей, действительно мог быть COVID-19. Однако гипотезу нужно доказать и для этого существует два способа. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.

«Это действительно мог быть COVID-19. А мог быть другой коронавирус, так как летучие мыши переносят много разных вирусов, следовательно, в их пещерах их полно», — рассказал URA.RU Альтштейн.

Теория американских ученых о заражении COVID-19 еще в 2012 году так и останется теорией, если не получится доказать ее подлинность, подчеркнул Альтштейн. «Есть два способа узнать. Первый — если у этих зараженных в 2012 году взяли штаммы и эти штаммы сохранились, то сейчас можно взять, сравнить их с COVID-19 и все сразу станет ясно. Второй вариант — исследовать кровь у людей, живущих в этой области Китая, на предмет антител. Если в крови были антитела к COVID-19 до 2019 года — значит, теория правдива. Но первый способ лучше и проще», — заявил эксперт.

Если новая гипотеза и будет доказана, это никак не изменит ход событий и не повлияет на дальнейший ход пандемии, добавил Альтштейн. «Даже если COVID-19 на самом деле пришел к человеку в 2012 году, то в практическом смысле это ни на что не влияет. А теоретически узнать было бы интересно», — заключил он.

Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что COVID-19 мог адаптироваться в человеческом организме еще в 2012 году. Они ссылаются на записи врача, который восемь лет назад лечил горняков в провинции Юньнань. У них были симптомы коронавируса, а до заражения они работали в пещере, очищая ее от фекалий летучих мышей. Их подключали к аппаратам ИВЛ, лечили антикоагулянтами и антибиотиками, однако трое из шести рабочих скончались.

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