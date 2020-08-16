Снос начался с демонтажа пластиковых окон Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Началась активная фаза сноса дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Корреспондент URA.RU побывал на месте работ.

В АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (организация, ответственная за строительство филармонии), сообщили URA.RU, что дом должен быть снесен за 90 дней после подписания договора.

«Мы должны снести дом до конца сентября. Строительство нового самого большого в России филармонического комплекса по заданию губернатора мы должны завершить к 300-летию Екатеринбурга — к 2023 году», — рассказал URА.RU Игорь Дубровин, генеральный директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Поскольку рядом с домом находятся памятники архитектуры — старое здание филармонии и старинный корпус аграрного университета — традиционные способы сноса и взрывы невозможны. Рабочие начали сносить шестиэтажную сталинку вручную — при помощи кувалд, кирок и отбойных молотков они разрушают стены.

Работы по сносу здания начались в мае, когда вокруг здания установили леса. В первую очередь снесли арку-пристройку, соединявшую дом на Карла Либкнехта со старым зданием филармонии.

Ранее URA.RU писало, что на месте дома построят новое здание филармонии на 2800 мест — проект объекта разработан известным бюро ирако-британского архитектора Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония в 2012-19 годы выкупила квартиры в здании. Поначалу это сопровождалось скандалом, местные жители отказывались продавать квартиры в центре города, устраивали митинги. Протестное движение сошло на нет после того, как собственникам стали предлагать за квартиры двойную-тройную рыночную цену. Последняя квартира была выкуплена в конце 2019 года за 18 млн рублей.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

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